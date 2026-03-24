    Из Азербайджана в Армению отправлены российские удобрения и гречка

    • 24 марта, 2026
    • 10:12
    Из Азербайджана в Армению отправлены российские удобрения и гречка

    Сегодня с железнодорожной станции Баладжары в пригороде Баку отправлены транзитом через Азербайджан в Армению 4 вагона с российскими удобрениями и 1 вагон с гречкой.

    Как передает корреспондент Report, общий вес удобрений составил 271 тонна, гречки - 68 тонн.

    Далее состав проследует через станцию Бёюк Кясик в Грузию, откуда направится в Армению.

    Ранее через Азербайджан транзитом в Армению из России было отправлено более 23 тыс. тонн зерна и свыше 700 тонн удобрений.

    Из Азербайджана в Армению отправлены российские удобрения и гречка
    Из Азербайджана в Армению отправлены российские удобрения и гречка
    Из Азербайджана в Армению отправлены российские удобрения и гречка
    Из Азербайджана в Армению отправлены российские удобрения и гречка
    Из Азербайджана в Армению отправлены российские удобрения и гречка
    Из Азербайджана в Армению отправлены российские удобрения и гречка

    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Поставки товаров из России в Армению через Азербайджан
    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya gübrəsi və qarabaşağı Biləcəridən yola salınıb
    Russian fertilizers and buckwheat sent to Armenia via Azerbaijan
