Из Азербайджана в Армению отправлены российские удобрения и гречка
- 24 марта, 2026
- 10:12
Сегодня с железнодорожной станции Баладжары в пригороде Баку отправлены транзитом через Азербайджан в Армению 4 вагона с российскими удобрениями и 1 вагон с гречкой.
Как передает корреспондент Report, общий вес удобрений составил 271 тонна, гречки - 68 тонн.
Далее состав проследует через станцию Бёюк Кясик в Грузию, откуда направится в Армению.
Ранее через Азербайджан транзитом в Армению из России было отправлено более 23 тыс. тонн зерна и свыше 700 тонн удобрений.
