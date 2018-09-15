Исламский банк развития вложил около 1,2 млрд долларов в экономику Азербайджана

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министр экономики Шахин Мустафаев встретился с делегацией во главе с вице-президентом Исламского банка развития (ИБР) Замиром Игбалом, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе встречи министр подчеркнул значимость сотрудничества с Исламским банком развития и институтами, входящими в Группу ИБР, и высоко оценил поддержку банком частного сектора в Азербайджане.

Было отмечено, что ИБР до сих пор вложил около 1,2 млрд долларов в экономику Азербайджана в рамках свыше 40 проектов в сфере сельского хозяйства, энергетики, транспорта, социального сектора, водоснабжения, экологии, торговли и пр.

Вице-президент Исламского банка развития выразил удовлетворение своим визитом в страну и сотрудничеством с Азербайджаном. Замир Игбал дал информацию о Фонде науки, технологий и инноваций банка, имеющем уставный капитал в 500 млн долларов, отметив, что фонд поддерживает развитие науки, технологий и инноваций, развитие стартапов, малого и среднего предпринимательства в странах-членах ИБР.