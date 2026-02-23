Импорт раритетных автомобилей в Азербайджан освобожден от налога

Импорт раритетных автотранспортных средств в Азербайджан освобожден от НДС, акцизов и таможенной пошлины.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы "О банках" и "О таможенном тарифе".

Согласно поправкам, импорт раритетных автотранспортных средств будет освобожден от НДС, акцизов и таможенных пошлин при соблюдении следующих условий:

- осуществление импорта на основании подтверждающего документа соответствующего госоргана;

- количество ввозимых раритетных автомобилей на одного человека не должно превышать 1 единицу (с общим ограничением в 10 единиц по стране) в течение календарного года.

Освобождение импорта раритетных автотранспортных средств от НДС, акцизов и таможенных пошлин позволит сократить затраты импортеров.