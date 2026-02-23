Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Импорт раритетных автомобилей в Азербайджан освобожден от налога

    Бизнес
    • 23 февраля, 2026
    • 14:34
    Импорт раритетных автотранспортных средств в Азербайджан освобожден от НДС, акцизов и таможенной пошлины.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы "О банках" и "О таможенном тарифе".

    Согласно поправкам, импорт раритетных автотранспортных средств будет освобожден от НДС, акцизов и таможенных пошлин при соблюдении следующих условий:

    - осуществление импорта на основании подтверждающего документа соответствующего госоргана;

    - количество ввозимых раритетных автомобилей на одного человека не должно превышать 1 единицу (с общим ограничением в 10 единиц по стране) в течение календарного года.

    Освобождение импорта раритетных автотранспортных средств от НДС, акцизов и таможенных пошлин позволит сократить затраты импортеров.

