ИБР: Соглашение о финансировании Карабахского оросительного канала планируется подписать в июне

Соглашение о финансировании проекта Карабахского оросительного канала планируется подписать в ходе Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку в июне.

Об этом в интервью Report заявил президент Группы ИБР Мухаммед Аль-Джасир.

По его словам, проект Карабахского оросительного канала представляет собой операцию на сумму $436,67 млн, одобренную Советом ИБР в феврале 2026 года, и является одним из крупнейших проектов, когда-либо утвержденных банком для Азербайджана.

"Мы намерены оперативно перейти к стадии реализации, начиная с подписания соглашения о финансировании. Кстати соглашение планируется заключить в следующем месяце в ходе Ежегодных заседаний в Баку", - сказал он.

Мухаммед Аль-Джасир подчеркнул, что проект направлен на создание оросительной инфраструктуры для поддержки восстановления сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности в Карабахском регионе и является важным сигналом приверженности ИБР улучшению условий жизни населения в данном регионе.

Президент ИБР также отметил, что водная безопасность и климатическая устойчивость тесно взаимосвязаны. В этом контексте он напомнил о ранее профинансированном проекте Главного оросительного канала от водохранилища "Девичья башня" на сумму $96,73 млн, соглашение по которому было подписано на полях COP29 в ноябре 2024 года.

"В настоящее время проект находится на стадии реализации и направлен на повышение эффективности использования водных ресурсов, укрепление продовольственной безопасности и поддержку фермерских сообществ. Оба проекта - канал от водохранилища "Девичья башня" и Карабахский оросительный канал - способствуют развитию сельского хозяйства, поддержке источников дохода населения и одновременно повышают устойчивость к климатическим вызовам", - добавил он.

