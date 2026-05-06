Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ИБР: Соглашение о финансировании Карабахского оросительного канала планируется подписать в июне

    Бизнес
    • 06 мая, 2026
    • 18:30
    ИБР: Соглашение о финансировании Карабахского оросительного канала планируется подписать в июне

    Соглашение о финансировании проекта Карабахского оросительного канала планируется подписать в ходе Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Баку в июне.

    Об этом в интервью Report заявил президент Группы ИБР Мухаммед Аль-Джасир.

    По его словам, проект Карабахского оросительного канала представляет собой операцию на сумму $436,67 млн, одобренную Советом ИБР в феврале 2026 года, и является одним из крупнейших проектов, когда-либо утвержденных банком для Азербайджана.

    "Мы намерены оперативно перейти к стадии реализации, начиная с подписания соглашения о финансировании. Кстати соглашение планируется заключить в следующем месяце в ходе Ежегодных заседаний в Баку", - сказал он.

    Мухаммед Аль-Джасир подчеркнул, что проект направлен на создание оросительной инфраструктуры для поддержки восстановления сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности в Карабахском регионе и является важным сигналом приверженности ИБР улучшению условий жизни населения в данном регионе.

    Президент ИБР также отметил, что водная безопасность и климатическая устойчивость тесно взаимосвязаны. В этом контексте он напомнил о ранее профинансированном проекте Главного оросительного канала от водохранилища "Девичья башня" на сумму $96,73 млн, соглашение по которому было подписано на полях COP29 в ноябре 2024 года.

    "В настоящее время проект находится на стадии реализации и направлен на повышение эффективности использования водных ресурсов, укрепление продовольственной безопасности и поддержку фермерских сообществ. Оба проекта - канал от водохранилища "Девичья башня" и Карабахский оросительный канал - способствуют развитию сельского хозяйства, поддержке источников дохода населения и одновременно повышают устойчивость к климатическим вызовам", - добавил он.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Мухаммед Сулейман Аль-Джасир Исламский банк развития (ИБР) Карабахский оросительный канал Водохранилище Девичья башня Карабах

    Последние новости

    18:30

    ИБР: Соглашение о финансировании Карабахского оросительного канала планируется подписать в июне

    Бизнес
    18:27

    Третий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет на следующей неделе

    Другие страны
    18:25

    Установлена личность погибшего в результате ножевого ранения в Новханы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:16

    В Турции избран новый председатель Высшей избирательной комиссии

    В регионе
    18:05
    Фото

    В Конституционном суде состоялся круглый стол по случаю годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    17:49

    В Азербайджане утверждены штрафы за попрошайничество и за насилие в отношении детей

    Внутренняя политика
    17:47

    ITA Airways: Авиабилеты могут подорожать на 5-10% из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:46

    Мухаммед Аль-Джасир: ИБР определил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном до 2032 года - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    17:38

    Арагчи: Тегеран надеется на дальнейшую поддержку Пекина в деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей