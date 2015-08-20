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    ​Госслужба приступила к мониторингам на потребительском рынке Азербайджана

    В отношении допустивших нарушение субъектов будут приняты меры в соответствии с законодательством

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности Азербайджана продолжает контрольные мероприятия по предотвращению случаев искусственного завышения цен на потребительском рынке.

    Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве экономики и промышленности.

    По информации, Госслужба начала расследование на потребительском рынке в связи с распространяемой в последние дни в СМИ информации о повышении цен на некоторые потребительские товары.

    В случае выявления нарушений законодательства, в том числе искусственного завышения цен, в отношении допустивших нарушение хозяйствующих субъектов будут приняты меры в соответствии с законодательством. 

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