Госнефтефонд объявил тендер

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) объявил открытый тендер по 6 лотам. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную прессу.

Открытый тендер охватывает продление лицензий с истекшим сроком еще на 1 год и закупку оборудования. Лот-1 предусматривает продление лицензий Radware, Лот-2 - лицензий RSA, Лот-3 – лицензий на иные товары, Лот-4 – лицензий систем безопасности Cisco, Лот-5 – лицензий систем физической безопасности, Лот-6 – закупки оборудования безопасности.

Тендерная процедура состоится 14 декабря 2016 года в 11:00 по адресу: г. Баку, проспект Г.Алиева, 165.

Подрядчики должны послать необходимые документы не позднее 18:00 1 декабря по факсу, электронной или обычной почте, а тендерную заявку представить в опечатанном двойном конверте не позднее 18:00 13 декабря по вышеуказанному адресу.

Желающие принять участие в тендере могут получить сборник основных требований после уплаты взноса на участие в размере 100 манатов за каждый лот.