ГНФАР отказался от продолжения тендера по четырем лотам

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана отказался от продолжения по четырем лотам тендера на закупку товаров (работ, услуг), объявленного по 9 лотам 29 декабря прошлого года и 11 января этого года.

Как передает Report, в соответствии с положением закона "О государственных закупках", предусматривающем отказ от продолжения в случае, если число претендентов, представивших тендерное предложение для участия в тендере, меньше трех, фонд отказался от продолжения тендера по следующим лотам: закупка мелкого оборудования (наушники, карты памяти, различные батареи и пр.) (лот-2), средств физической защиты (противогазы, фонари, дозиметры, детекторы и пр.) (лот-4), обнаружение и защита от сетевых атак и техническое обслуживание систем управления безопасностью сети (лот-6), техническое обслуживание управления изменениями и мониторинг случаев безопасности (лот-7).