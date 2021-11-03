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Глава САПТ: Турецкие бизнесмены рассмотрят потенциальные промышленные возможности в Карабахе

Глава САПТ: Турецкие бизнесмены рассмотрят потенциальные промышленные возможности в Карабахе «Основная цель Союза азербайджанских предпринимателей в Турции - укрепление единства и сотрудничества, совместная оценка деловых возможностей, работа над проектами. У нас есть обширная программа на ближайшие 18 месяцев. К ним относятся визит бизнесменов в
Бизнес
3 ноября 2021 г. 08:46
Глава САПТ: Турецкие бизнесмены рассмотрят потенциальные промышленные возможности в Карабахе
Неслихан Тонбул

«Основная цель Союза азербайджанских предпринимателей в Турции - укрепление единства и сотрудничества, совместная оценка деловых возможностей, работа над проектами. У нас есть обширная программа на ближайшие 18 месяцев. К ним относятся визит бизнесменов в Шушу, расширенный саммит и финансовый симпозиум.

Как передает турецкое бюро Report, об этом заявила глава Союза азербайджанских предпринимателей в Турции (САПТ) Неслихан Тонбул.

По ее словам, в восстановлении Карабаха очень заинтересованы текстильные фирмы, фармацевтические заводы, текстильные фабрики, страховые компании и бизнесмены из различных секторов:

«Эти вопросы будут прояснены во время визита Союза. Предприниматели из Турции и Азербайджана рассмотрят потенциальные промышленные возможности в Карабахе. Главное, что у нас добрые намерения, позитивные планы и достаточно знаний и навыков по этому вопросу».

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Версия на английском языке Turkish business people to consider potential industrial opportunities in Karabakh
Версия на азербайджанском языке TAİB rəhbəri: “Türkiyəli iş adamları Qarabağdakı potensial sənaye imkanlarını nəzərdən keçirəcək”

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