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    Мексика намерена укреплять экономическое сотрудничество с Азербайджаном

    Глава представительства ProMexico в Стамбуле посетит Баку

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Глава представительства ProMexico в Стамбуле Хорхе Альберто Круз Абаскаль посетит Баку.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, визит состоится 4-6 ноября по приглашению Фонда развития экспорта и инвестиций в Азербайджане (AzPromo).

    Согласно информации, целью визита является развитие экономических отношений между двумя странами.

    В ходе визита будет проведен ряд встреч с целью обсуждения возможностей расширения связей между Мексикой и Азербайджаном в сфере торговли и туризма.

    Следует отметить, что в 2014-м году общий объем торговли между Мексикой и Азербайджаном составил около 2 млн. долларов США и имеется большой потенциал для его роста. 

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