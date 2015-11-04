Мексика намерена укреплять экономическое сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Глава представительства ProMexico в Стамбуле Хорхе Альберто Круз Абаскаль посетит Баку.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, визит состоится 4-6 ноября по приглашению Фонда развития экспорта и инвестиций в Азербайджане (AzPromo).

Согласно информации, целью визита является развитие экономических отношений между двумя странами.

В ходе визита будет проведен ряд встреч с целью обсуждения возможностей расширения связей между Мексикой и Азербайджаном в сфере торговли и туризма.

Следует отметить, что в 2014-м году общий объем торговли между Мексикой и Азербайджаном составил около 2 млн. долларов США и имеется большой потенциал для его роста.