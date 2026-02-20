Fitch Solutions: США активизируют сотрудничество с Азербайджаном и Арменией в 2026 году в полном объеме

Усилия по углублению сотрудничества Азербайджана и Армении с США продолжатся в полном объеме в 2026 году, как в экономической, так и в геополитической плоскости.

Как сообщает Report со ссылкой на международную аналитическую компанию Fitch Solutions, США становятся для Баку и Еревана значимой альтернативой стратегическому партнерству с Россией.

"Тем не менее, мы по-прежнему не видим серьезных оснований ожидать введения широких вторичных санкций против Азербайджана, особенно на фоне расширения геостратегического присутствия США в регионе", - отмечается в отчете.

Активное вовлечение Вашингтона началось после саммита в столице США в августе 2025 года, когда лидеры Азербайджана и Армении подписали предварительное мирное соглашение. Одним из его элементов стало обязательство США поддержать Армению в создании транзитного коридора через ее территорию, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном, граничащим с Турцией.

Авторы отчета напоминают, что проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) согласно соглашению, подписанному Арменией в январе 2026 года, на 74% будет принадлежать США.

В феврале 2026 года регион посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подтвердивший поддержку стратегического партнерства с Баку и Ереваном.

"В ходе визита были обозначены дополнительные направления сотрудничества: развитие взаимодействия в сфере критически важных минералов, модернизация транспортной и таможенной инфраструктуры, экспорт передовых технологий, а также помощь Армении в замене стареющей АЭС Мецаморская АЭС на американские малые модульные реакторы для снижения зависимости от России.

В Азербайджане договоренности касаются энергетической безопасности, морской инфраструктуры и логистики, что должно дополнительно укрепить его позиции как регионального транзитного узла", - подчеркивает Fitch Solutions.

По оценке авторов отчета, инвесторы уже проявляют значительный интерес к проекту TRIPP, а Д.Вэнс заявил, что в сопутствующие инициативы могут быть привлечены "миллиарды долларов США".