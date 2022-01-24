О нас
Report Georgia
Аудио новости

Еще один лоукостер намерен выполнять рейсы в Баку

Еще один лоукостер намерен выполнять рейсы в Баку Низкобюджетная авиакомпания Омана SalamAir планирует в этом году осуществлять рейсы в Баку.
Бизнес
24 января 2022 г. 11:55
Еще один лоукостер намерен выполнять рейсы в Баку

Низкобюджетная авиакомпания Омана SalamAir планирует в этом году осуществлять рейсы в Баку.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный директор авиакомпании Мохаммед Ахмед.

По его словам, SalamAir закупит новый Airbus A321 в феврале, расширив парк до 8 самолетов: “Это поможет компании достичь плана расширения к лету, в частности, компания планирует выполнять рейсы по новому маршруту в страны Восточной Европы, Центральной Азии и Турцию. Среди новых направлений - Баку, Сараево (Босния и Герцеговина) в дополнение к полетам в Ош и Бишкек (Кыргызстан), Трабзон (Турция), которые будут выполняться в течение года.

Он отметил, что в прошлом году SalamAir совершил 9,2 тыс. рейсов (заполняемость 71%) и перевез в общей сложности более 1 млн. пассажиров

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Another low-cost airline wants to operate flights to Baku
Версия на азербайджанском языке Daha bir aşağı büdcəli aviaşirkət Bakıya uçuşlar həyata keçirmək istəyir

Экслюзивные новости

ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
ВОЗ: Бустерная доза повышает защиту от омикрон-штамма
24 января 2022 г. 10:35
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
Министр аграрной политики Украины посетит Азербайджан
24 января 2022 г. 09:34
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
В Азербайджане ужесточается наказание за насильственные действия
21 января 2022 г. 18:30
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
В Азербайджане ужесточается наказание за психологическое насилие на бытовой почве
21 января 2022 г. 18:15
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
В Азербайджане совершивших бытовое насилие будут арестовывать
21 января 2022 г. 18:02
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан
21 января 2022 г. 12:00
Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоАзербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ФОТОРЕПОРТАЖ
20 января 2022 г. 13:42
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
Азербайджан рассчитывает и дальше выходить на европейский спотовый рынок газа 
19 января 2022 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi