Еще один лоукостер намерен выполнять рейсы в Баку

Низкобюджетная авиакомпания Омана SalamAir планирует в этом году осуществлять рейсы в Баку.

Низкобюджетная авиакомпания Омана SalamAir планирует в этом году осуществлять рейсы в Баку.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный директор авиакомпании Мохаммед Ахмед.

По его словам, SalamAir закупит новый Airbus A321 в феврале, расширив парк до 8 самолетов: “Это поможет компании достичь плана расширения к лету, в частности, компания планирует выполнять рейсы по новому маршруту в страны Восточной Европы, Центральной Азии и Турцию. Среди новых направлений - Баку, Сараево (Босния и Герцеговина) в дополнение к полетам в Ош и Бишкек (Кыргызстан), Трабзон (Турция), которые будут выполняться в течение года.

Он отметил, что в прошлом году SalamAir совершил 9,2 тыс. рейсов (заполняемость 71%) и перевез в общей сложности более 1 млн. пассажиров