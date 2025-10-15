Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Эльчин Юсубов: В Ханкенди, Агдере и Ходжалы вложено более 65 млн манатов частных инвестиций

    Бизнес
    • 15 октября, 2025
    • 12:34
    На сегодняшний день частными инвесторами уже вложено более 65 млн манатов в Карабахский регион, и все эти средства направлены на создание новых рабочих мест в Ханкенди, Агдере и Ходжалы.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, выступая на панельной дискуссии "Содействие инклюзивному, экологичному и устойчивому будущему для Карабаха" в рамках III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).

    Э. Юсубов подчеркнул, что реализация этих проектов уже приносит ощутимые результаты:

    "В результате уже открыто около 3 тысяч новых рабочих мест, а в ближайшие месяцы ожидается, что эта цифра достигнет 7 тысяч".

    По его словам, правительством проведена серьезная работа по запуску промышленных объектов в регионе.

    "Уже состоялось открытие кирпичного и железобетонного заводов, а ввод в эксплуатацию десятков новых промышленных предприятий планируется в ближайшие дни", - отметил Э. Юсубов

