Эльчин Юсубов: В Ханкенди, Агдере и Ходжалы вложено более 65 млн манатов частных инвестиций
- 15 октября, 2025
- 12:34
На сегодняшний день частными инвесторами уже вложено более 65 млн манатов в Карабахский регион, и все эти средства направлены на создание новых рабочих мест в Ханкенди, Агдере и Ходжалы.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, выступая на панельной дискуссии "Содействие инклюзивному, экологичному и устойчивому будущему для Карабаха" в рамках III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3).
Э. Юсубов подчеркнул, что реализация этих проектов уже приносит ощутимые результаты:
"В результате уже открыто около 3 тысяч новых рабочих мест, а в ближайшие месяцы ожидается, что эта цифра достигнет 7 тысяч".
По его словам, правительством проведена серьезная работа по запуску промышленных объектов в регионе.
"Уже состоялось открытие кирпичного и железобетонного заводов, а ввод в эксплуатацию десятков новых промышленных предприятий планируется в ближайшие дни", - отметил Э. Юсубов