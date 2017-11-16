Экспортная миссия Азербайджана находится в Санкт-Петербурге

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Очередная экспортная миссия Азербайджана находится с визитом в Санкт-Петербурге (Россия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Азербайджана.

В экспортную миссию, организованную Azpromo при поддержке министерства экономики в целях продвижения бренда Made in Azerbaijan, вошли представители 18 компаний, задействованных в сфере производства фруктовых соков, натуральной минеральной воды, фруктов и овощей, консервов, мороженого и пр.

В рамках миссии азербайджанские бизнесмены посетили XVII Петербургский продовольственный форум, организованный в рамках выставки Peterfood в Санкт-Петербурге.

На форуме обсуждены основные направления розничной торговли в 2017-2018 годах, прогнозы и тенденции в этой области, новые стратегии привлечения потребителей, организованы мастер-классы для деловых людей.

Азербайджанские компании также представили свою продукцию на встречах с представителями местных дистрибьюторских компаний и крупных сетей маркетов, таких как X5 Retail Group, "Ашан", "Магнит", "Дикси" и "Метро".

Выступая на официальном открытии выставки Peterfood, в которой приняла участие азербайджанская делегация, вице-президент Azpromo Юсиф Абдуллаев проинформировал участников мероприятия о работе, проводимой в направлении продвижения Made in Azerbaijan и деятельности организации.

Визит экспортной миссии продлится до 16 ноября.