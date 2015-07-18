​Экспорт из Азербайджана в страны Евросоюза резко сократился

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Объем экспорта из Азербайджана в страны Евросоюза сократился, а импорт, напротив, возрос.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за январь-июнь текущего года из Азербайджана в страны Евросоюза произведен экспорт в объеме 3 млрд. 805,2 млн. манатов, что на 35,17% уступает показателю аналогичного периода прошлого года. Отметим, что экспорт в эти страны охватил 61,06% от общего экспорта.

За это время импорт в Азербайджан из указанных стран возрос на 3,65% и в первом полугодии текущего года достиг 1 млрд. 325,4 млн. долларов. Импорт из стран ЕС составил 28,21% от объема общего импорта.

Отметим, что 21,23% общего импорта по стране среди стран ЕС приходится на долю Италии.

По сравнению с первым полугодием прошлого года экспорт в Италию сократился на 51,33% и составил 1,322,9 млн. долларов, а импорт увеличился в 2,2 раза и достиг 231,7 млн. долларов, что составляет 4,93% от общего импорта по стране.