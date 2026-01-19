Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    Цена на золото достигла рекордного максимума - около $4700 за унцию

    Бизнес
    • 19 января, 2026
    • 12:14
    Цены на золото и серебро обновили рекорды 19 января на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани" в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", спотовая цена золота к 11:30 по бакинскому времени сегодня выросла на 1,6%, до $4670,47 за унцию, серебра - на 3,4%, до $93,1755 за унцию. В ходе сессии цена золота поднималась до рекордных $4690,59 за унцию, серебра - до $94,1213 за унцию.

    Трейдеры опасаются, что усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа, заявляющего претензии на Гренландию, спровоцирует масштабную торговую войну между США и Европой.

    Напомним, что 17 января Трамп объявил, что введет с февраля пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. С 1 июня 2026 года пошлины для этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии", сообщил Трамп.

    "Геополитические риски накаляются, - отмечает аналитик Capital.com Inc. в Мельбурне Кайл Родда. - Новая торговая неопределенность омрачает перспективы роста, а внешняя политика США подрывает доверие к доллару. Это идеальный набор условий для роста цен на золото и серебро".

