Цена на золото достигла рекордного максимума - около $4700 за унцию

Цены на золото и серебро обновили рекорды 19 января на фоне увеличения спроса на активы "тихой гавани" в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", спотовая цена золота к 11:30 по бакинскому времени сегодня выросла на 1,6%, до $4670,47 за унцию, серебра - на 3,4%, до $93,1755 за унцию. В ходе сессии цена золота поднималась до рекордных $4690,59 за унцию, серебра - до $94,1213 за унцию.

Трейдеры опасаются, что усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа, заявляющего претензии на Гренландию, спровоцирует масштабную торговую войну между США и Европой.

Напомним, что 17 января Трамп объявил, что введет с февраля пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. С 1 июня 2026 года пошлины для этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии", сообщил Трамп.

"Геополитические риски накаляются, - отмечает аналитик Capital.com Inc. в Мельбурне Кайл Родда. - Новая торговая неопределенность омрачает перспективы роста, а внешняя политика США подрывает доверие к доллару. Это идеальный набор условий для роста цен на золото и серебро".