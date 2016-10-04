В ОАО Bakı Yükavtonəqliyyat будет назначен новый гендиректор

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ 6 ноября в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Bakı Yükavtonəqliyyat.

Как сообщает Report, информация об этом распространилась в официальной прессе.

Согласно информации, собрание пройдет по адресу: город Баку, Насиминский район, Тбилисский проспект, 1058-й квартал.

В повестку собрания вошли обсуждение финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и утверждение годового баланса, избрание единого руководящего исполнительного органа (генерального директора), обсуждение вопроса утверждения Устава общества в новой редакции и другие вопросы.

Все акционеры должны участвовать на общем собрании с документом, удостоверяющим личность.