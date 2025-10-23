Баку и Белград до конца 2025 году могут провести I заседание Совета стратегического партнерства

В Белграде надеются на проведение первого заседания Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией до конца 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, об этом заявил министр культуры Сербии Никола Селакович в Белграде на IX заседании азербайджано-сербской Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству.

Он отметил, что двусторонние отношения носят стратегический характер, что было закреплено Декларацией о стратегическом партнерстве 2013 года, Совместным планом действий 2018 года и Меморандумом о взаимопонимании по созданию Совета стратегического партнерства 2022 года.

Н.Селакович выразил уверенность, что Азербайджан будет принимать активное участие в выставке "EXPO 2027", которая пройдет в Белграде в мае-августе 2027 года.