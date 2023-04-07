Азербайджано-сербский бизнес-форум состоится в конце апреля

Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) обратилось к предпринимателям в связи с 7-м заседанием Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Сербией и Азербайджаном, которое состоится 28 апреля в Белграде.

Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) обратилось к предпринимателям в связи с 7-м заседанием Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Сербией и Азербайджаном, которое состоится 28 апреля в Белграде.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в рамках заседания будет проведен сербско-азербайджанский бизнес-форум при совместной организации Агентства и Торгово-промышленной палаты Сербии.

Помимо официальных лиц, в мероприятии планируется участие предпринимателей, работающих в различных сферах экономики. Желающие принять участие в форуме могут подать заявку в AZPROMO до 17 апреля.