    Azexport и Shinseikai договорились о продвижении азербайджанской продукции в Японии

    Бизнес
    • 17 февраля, 2026
    • 11:40
    Azexport и Shinseikai договорились о продвижении азербайджанской продукции в Японии

    Портал Azexport и японская бизнес-платформа Shinseikai, объединяющая более 5 тыс. компаний, обсудили расширение доступа азербайджанских товаров на рынок Японии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, во встрече приняли участие руководитель Azexport Айхан Гадашов и представитель Shinseikai Хитоси Усукура.

    Основной целью встречи стало обсуждение вопросов расширения доступа азербайджанской продукции на японский рынок, установление прямых связей между предпринимателями двух стран и обсуждение технико-правовых процедур в экспортном процессе.

    Усукура заявил о заинтересованности в экспортном потенциале Азербайджана и выразил готовность содействовать продвижению азербайджанской продукции на японском рынке через представляемую им деловую сеть.

    Гадашов представил информацию о деятельности портала, механизмах поддержки местных предпринимателей и интеграции с глобальными платформами электронной коммерции (Amazon, Alibaba и др.). Особый интерес у собеседника вызвал продемонстрированный во время презентации цифровой выставочный зал Azexport.

    Стороны обменялись мнениями о технических стандартах, требованиях к сертификации и юридических процедурах в ходе экспорта, и подчеркнули важность сотрудничества для обучения предпринимателей в данном направлении и устранения логистических препятствий.

    По итогам встречи была достигнута договоренность об установлении B2B-отношений между членами Shinseikai и азербайджанскими экспортерами, а также о принятии конкретных шагов по интеграции азербайджанской продукции в торговые сети Японии.

    Лента новостей