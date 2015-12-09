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    ​Azercell представил нововведения в тариф Hedsiz

    Накануне Нового года компания представила новинку для пользователей интернет-предложений в рамках тарифного пакета Hedsiz

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В эти холодные зимние дни лидер рынка мобильных коммуникаций компания Azercell радует своих абонентов привлекательными тарифными пакетами и уникальными услугами. Накануне Нового года компания представила новинку для пользователей интернет-предложений в рамках тарифного пакета Hedsiz.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, согласно нововведению, абоненты, использующие пакет Hedsiz, получат возможность заказывать специальные, невозобновляемые интернет-пакеты. Для того, чтобы воспользоваться новинкой абоненту необходимо отправить ключевое слово на короткий номер 2525.

    Объем пакетаКлючевое словоЦена (вкл. НДС)
    50 МБ50x0.80 АЗН
    500 МБ500x2.40 АЗН
    1 ГБ1000x4 АЗН
    5 ГБ5000x8 АЗН
    10 ГБ10000x12 АЗН
    50 ГБ50000x24 АЗН

    Помимо этого, пользователи тарифного пакета Hedsiz смогут также приобрести возобновляемый безлимитный пакет в соответствии с существующими условиями пакета. Отметим, что при окончании баланса, представленного абоненту в рамках тарифного пакета Hedsiz, тарификация за 1МБ дополнительного интернета составляет 0.07 манатов (вкл. НДС). Длительность действия нового пакета составляет 30 дней и он не возобновляется. После окончания данного периода неиспользованный баланс обнуляется. Для того, чтобы отписаться от невозобновляемых ежемесячных интернет-пакетов, абоненту необходимо отправить ключевое слово STOPX на короткий номер 2525. Абоненты будут получать СМС-оповещение о текущем интернет-балансе в рамках данного тарифного пакета в определенные дни фактурного периода.

    Для информации отметим, что для присоединения к тарифному пакету Hedsiz абонентам необходимо обратиться в абонентскую службу Azercell Telecom или же приобрести новый фактурный номер у одного из дилеров компании. Абоненты фактурной линии Azercell со статусом физического лица могут воспользоваться преимуществами данного предложения на следующий день после ежемесячной абонентской платы.

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