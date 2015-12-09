​Azercell представил нововведения в тариф Hedsiz

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В эти холодные зимние дни лидер рынка мобильных коммуникаций компания Azercell радует своих абонентов привлекательными тарифными пакетами и уникальными услугами. Накануне Нового года компания представила новинку для пользователей интернет-предложений в рамках тарифного пакета Hedsiz.
Как сообщает Report со ссылкой на компанию, согласно нововведению, абоненты, использующие пакет Hedsiz, получат возможность заказывать специальные, невозобновляемые интернет-пакеты. Для того, чтобы воспользоваться новинкой абоненту необходимо отправить ключевое слово на короткий номер 2525.
|Объем пакета
|Ключевое слово
|Цена (вкл. НДС)
|50 МБ
|50x
|0.80 АЗН
|500 МБ
|500x
|2.40 АЗН
|1 ГБ
|1000x
|4 АЗН
|5 ГБ
|5000x
|8 АЗН
|10 ГБ
|10000x
|12 АЗН
|50 ГБ
|50000x
|24 АЗН
Помимо этого, пользователи тарифного пакета Hedsiz смогут также приобрести возобновляемый безлимитный пакет в соответствии с существующими условиями пакета. Отметим, что при окончании баланса, представленного абоненту в рамках тарифного пакета Hedsiz, тарификация за 1МБ дополнительного интернета составляет 0.07 манатов (вкл. НДС). Длительность действия нового пакета составляет 30 дней и он не возобновляется. После окончания данного периода неиспользованный баланс обнуляется. Для того, чтобы отписаться от невозобновляемых ежемесячных интернет-пакетов, абоненту необходимо отправить ключевое слово STOPX на короткий номер 2525. Абоненты будут получать СМС-оповещение о текущем интернет-балансе в рамках данного тарифного пакета в определенные дни фактурного периода.
Для информации отметим, что для присоединения к тарифному пакету Hedsiz абонентам необходимо обратиться в абонентскую службу Azercell Telecom или же приобрести новый фактурный номер у одного из дилеров компании. Абоненты фактурной линии Azercell со статусом физического лица могут воспользоваться преимуществами данного предложения на следующий день после ежемесячной абонентской платы.
Ülviyyə ŞamilqızıАвтор новости
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