​Azercell представил нововведения в тариф Hedsiz

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В эти холодные зимние дни лидер рынка мобильных коммуникаций компания Azercell радует своих абонентов привлекательными тарифными пакетами и уникальными услугами. Накануне Нового года компания представила новинку для пользователей интернет-предложений в рамках тарифного пакета Hedsiz.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, согласно нововведению, абоненты, использующие пакет Hedsiz, получат возможность заказывать специальные, невозобновляемые интернет-пакеты. Для того, чтобы воспользоваться новинкой абоненту необходимо отправить ключевое слово на короткий номер 2525.

Объем пакета Ключевое слово Цена (вкл. НДС) 50 МБ 50x 0.80 АЗН 500 МБ 500x 2.40 АЗН 1 ГБ 1000x 4 АЗН 5 ГБ 5000x 8 АЗН 10 ГБ 10000x 12 АЗН 50 ГБ 50000x 24 АЗН

Помимо этого, пользователи тарифного пакета Hedsiz смогут также приобрести возобновляемый безлимитный пакет в соответствии с существующими условиями пакета. Отметим, что при окончании баланса, представленного абоненту в рамках тарифного пакета Hedsiz, тарификация за 1МБ дополнительного интернета составляет 0.07 манатов (вкл. НДС). Длительность действия нового пакета составляет 30 дней и он не возобновляется. После окончания данного периода неиспользованный баланс обнуляется. Для того, чтобы отписаться от невозобновляемых ежемесячных интернет-пакетов, абоненту необходимо отправить ключевое слово STOPX на короткий номер 2525. Абоненты будут получать СМС-оповещение о текущем интернет-балансе в рамках данного тарифного пакета в определенные дни фактурного периода.

Для информации отметим, что для присоединения к тарифному пакету Hedsiz абонентам необходимо обратиться в абонентскую службу Azercell Telecom или же приобрести новый фактурный номер у одного из дилеров компании. Абоненты фактурной линии Azercell со статусом физического лица могут воспользоваться преимуществами данного предложения на следующий день после ежемесячной абонентской платы.