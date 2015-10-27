​Азербайджанские предприниматели отправятся в Германию

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Министерство экономики и промышленности Азербайджана в рамках "Совместной германо-азербайджанской программы по повышению квалификации кадров в сфере управления бизнеса в Азербайджанской Республике" объявило конкурс среди предпринимателей и менеджеров.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, прошедшие конкурс предприниматели примут участия в 20-дневном курсе повышения квалификации по "экономической кооперации" в Германии.

Целью программы является прохождение представителями азербайджанских компаний курсов повышения квалификации в Германии, усвоение ими международного опыта, налаживание прямых экономических связей с немецкими компаниями, создание условий для расширения профессионального и культурного мировоззрения.

Все расходы по проживанию и обучению в Германии берет на себя немецкая сторона. Дорожные расходы оплатят организации, которые представляют участники или сами кандидаты.

Отметим, что конкурс по выбору кандидатов с участием специалистов Германского общества международного сотрудничества (GIZ) состоится 10-11 декабря.