 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Азербайджанские предприниматели отправятся в Германию

    Объявлен конкурс на участие в 20-дневном курсе повышения квалификации в Германии

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Министерство экономики и промышленности Азербайджана в рамках "Совместной германо-азербайджанской программы по повышению квалификации кадров в сфере управления бизнеса в Азербайджанской Республике" объявило конкурс среди предпринимателей и менеджеров.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, прошедшие конкурс предприниматели примут участия в 20-дневном курсе повышения квалификации по "экономической кооперации" в Германии.

    Целью программы является прохождение представителями азербайджанских компаний курсов повышения квалификации в Германии, усвоение ими международного опыта, налаживание прямых экономических связей с немецкими компаниями, создание условий для расширения профессионального и культурного мировоззрения.

    Все расходы по проживанию и обучению в Германии берет на себя немецкая сторона. Дорожные расходы оплатят организации, которые представляют участники или сами кандидаты.

    Отметим, что конкурс по выбору кандидатов с участием специалистов Германского общества международного сотрудничества (GIZ) состоится 10-11 декабря. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi