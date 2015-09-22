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    Азербайджанские предприниматели интересуются продукцией итальянского сельскохозяйственного машиностроения

    Экономические делегации из Азербайджана, России и Казахстана 23-24 сентября посетят Италию

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Экономические делегации из Азербайджана, России и Казахстана 23-24 сентября посетят Италию, сообщает Report со ссылкой на Unindustria Reggio Emilia.

    В состав делегации войдут бизнесмены, заинтересованы в расширении сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения. В ходе визита представители Азербайджана, России и Казахстана проведут встречи с представителями 20 местных компаний, специализирующихся в этой области.

    Визит будет организован  Торгово-промышленной палатой Италии  и  компанией Unindustria Reggio Emilia.

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