Азербайджанские предприниматели интересуются продукцией итальянского сельскохозяйственного машиностроения

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Экономические делегации из Азербайджана, России и Казахстана 23-24 сентября посетят Италию, сообщает Report со ссылкой на Unindustria Reggio Emilia.

В состав делегации войдут бизнесмены, заинтересованы в расширении сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения. В ходе визита представители Азербайджана, России и Казахстана проведут встречи с представителями 20 местных компаний, специализирующихся в этой области.

Визит будет организован Торгово-промышленной палатой Италии и компанией Unindustria Reggio Emilia.