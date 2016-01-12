​Азербайджанская инвестиционная компания привлекла 450 млн. долларов иностранных инвестиций

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская инвестиционная компания на сегодняшний день приняла участие в проектах общей стоимостью свыше 1,1 млрд. долларов США в сфере производства строительных материалов, судостроительства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, логистики и т.д.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики и промышленности, к этим проектам привлечено 450 млн. долларов прямых внешних инвестиций. В рамках проектов внедряются передовые технологии и опыт Швейцарии, Германии, Сингапура, Турции и других стран.