Азербайджан увеличил ненефтяной экспорт на 21%

В январе-апреле этого года стоимость общего экспорта Азербайджана составила 12,6 млрд долларов США, а стоимость ненефтяного экспорта - 1,2 млрд долларов США.

В январе-апреле этого года стоимость общего экспорта Азербайджана составила 12,6 млрд долларов США, а стоимость ненефтяного экспорта - 1,2 млрд долларов США.

Об этом Report сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, экспорт в ненефтяном секторе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 21,2%. В том числе, в 6 раз увеличился экспорт алкогольных и безалкогольных напитков.

За отчетный период стоимость совместного экспорта сельскохозяйственной и агропромышленной продукции увеличилась на 9,1% - до 248,2 млн долларов. Стоимость, созданная агропромышленной продукцией, занимающей значительное место в структуре ненефтегазового экспорта, увеличилась в годовом сравнении на 53,8% - до 74,7 млн долларов.

Напомним, что в 2022 году стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана увеличилась на 12,3% по сравнению с 2021 годом и составила 3 047,67 млн долларов США.