Азербайджан увеличил на 70% импорт автомобилей

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года в Азербайджан импортировано 6 643 единицы автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 70,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период ввезено 5 783 легковых автомобиля и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, 670 моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов. Это на 70,6% и 76,8% соответственно превышает показатели прошлого года.

Импорт транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, увеличился в 2,3 раза - до 138 единиц, моторных транспортных средств специального назначения сократился на 32,5% – до 52.