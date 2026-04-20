Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 29%
Бизнес
- 20 апреля, 2026
- 14:22
Азербайджан в январе-марте 2026 года импортировал 371 801 тонну пшеницы, что на 29% больше показателя первого квартала прошлого года.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость импортированной пшеницы оценивается в $82 млн 765 тыс. (+33%).
В отчетный период расходы на импорт пшеницы составили 2% от общего импорта Азербайджана.
Напомним, что в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $9 млрд 407 млн (снижение на 21,9%).
При этом экспорт составил $5 млрд 402 млн, импорт - $4 млрд 5 млн. В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере $1 млрд 398 млн, что на 93,4% больше годом ранее.
21:06
Азер Керимли: Жюльен Одюль забыл, что во Франции живут 9 миллионов мусульманВнешняя политика
20:52
Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в СШАДругие страны
20:49
Эльчин Амирбеков дал интервью журналу EuroВнешняя политика
20:40
Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕСДругие страны
20:32
Фото
Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских бояхАрмия
20:22
Пезешкиан: США хотят капитуляции ИранаВ регионе
20:16
Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливеДругие страны
19:58
Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судейФутбол
19:51