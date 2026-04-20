Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 29%

Азербайджан в январе-марте 2026 года импортировал 371 801 тонну пшеницы, что на 29% больше показателя первого квартала прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость импортированной пшеницы оценивается в $82 млн 765 тыс. (+33%).

В отчетный период расходы на импорт пшеницы составили 2% от общего импорта Азербайджана.

Напомним, что в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $9 млрд 407 млн (снижение на 21,9%).

При этом экспорт составил $5 млрд 402 млн, импорт - $4 млрд 5 млн. В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере $1 млрд 398 млн, что на 93,4% больше годом ранее.