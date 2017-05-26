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    Азербайджан увеличил импорт напитков на 61%

    Экспорт алкогольных и безалкогольных напитков увеличился на 32%

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель 2017 года Азербайджан экспортировал алкогольных и безалкогольных напитков на 7 594,13 тыс. долларов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1 848,43 тыс. долларов или 32,17% больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

    За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,22% общего объема экспорта.

    За отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков на 16 715,17 тыс. долларов, что на 6 318,18 тыс. долларов или 60,77% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

    Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,77%. 

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