Азербайджан увеличил импорт напитков на 61%

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель 2017 года Азербайджан экспортировал алкогольных и безалкогольных напитков на 7 594,13 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1 848,43 тыс. долларов или 32,17% больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

За отчетный период экспорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 0,22% общего объема экспорта.

За отчетный период в Азербайджан импортировано алкогольных и безалкогольных напитков на 16 715,17 тыс. долларов, что на 6 318,18 тыс. долларов или 60,77% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Доля данной продукции в общем объеме импорта составила 0,77%.