Азербайджан усиливает контроль за офшорными компаниями

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанское правительство усилит контроль за компаниями, связанными с Азербайджаном, и расположенными в офшорных зонах.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в министерстве налогов заявил заместитель министра Илькин Велиев.

По его словам, в настоящее время существуют международные соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и рядом стран, предусмотрено увеличение их количества: "Мы предоставляем другим странам информацию о связанных с ними предприятиях. В свою очередь, получаем информацию от этих стран в связи с компаниями, связанными с Азербайджаном. Планируется расширение рамок таких международных договоров, что позволит нам усилить контроль над компаниями, связанными с Азербайджаном, и расположенными в офшорных зонах".