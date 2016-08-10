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    Азербайджан усиливает контроль за офшорными компаниями

    Илькин Велиев: Мы получаем информацию от этих стран в связи с компаниями, связанными с Азербайджаном

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанское правительство усилит контроль за компаниями, связанными с Азербайджаном, и расположенными в офшорных зонах.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в министерстве налогов заявил заместитель министра Илькин Велиев. 

    По его словам, в настоящее время существуют международные соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и рядом стран, предусмотрено увеличение их количества: "Мы предоставляем другим странам информацию о связанных с ними предприятиях. В свою очередь, получаем информацию от этих стран в связи с компаниями, связанными с Азербайджаном. Планируется расширение рамок таких международных договоров, что позволит нам усилить контроль над компаниями, связанными с Азербайджаном, и расположенными в офшорных зонах".

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