​Азербайджан сократил импорт продовольственных товаров

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Азербайджан в прошлом году импортировал продовольственные товары на сумму 979,5 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, объем импортируемых продовольственных товаров в годовом сравнении сократился на 7,82%.

За отчетный год импорт мяса вырос на 2,04% и достиг 19,9 млн. долларов, фруктов и овощей - в 2,3 раза, составив 58,1 млн. долларов, пшеницы - на 0,98% - до 296,8 млн. долларов.

За этот период импорт сахара сократился на 39,35% и составил 124,5 млн. долларов, сливочного масла - на 10,85% - до 22,4 млн. долларов, молока - на 23,44%, составив 5,8 млн. долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Азербайджана в годовом сравнении сократился на 33,44% и в 2015 году составил 20 645,9 млн. долларов. Объем операций импорта вырос на 0,36%, составив 9 221,4 млн. долларов, операции экспорта сократились на 47,66% - составив 11 424,5 млн. долларов. За отчетный период положительное сальдо внешнеторгового оборота сократилось в 5,7 раз, снизившись с 12,6 до 2,2 млрд. долларов.

В 2015 году Азербайджан совершил торговые операции со 165 странами, экспортировал 2 477, импортировал 6 231 наименований товаров.