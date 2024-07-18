Азербайджан сократил импорт автомобилей на 13%

В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал 42 335 автомобилей различного назначения на сумму 779 млн долларов США.

В январе-июне текущего года Азербайджан импортировал 42 335 автомобилей различного назначения на сумму 779 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это соответственно на 12,5% меньше и на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 6 месяцев импорт моторных транспортных средств, рассчитанных на перевозку 10 и более человек, включая водителя, увеличился на 33,8% - до 103 единиц (на сумму 6,401 млн долларов США), а легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, рассчитанных в основном на перевозку людей, - снизился на 15,4% - до 38 008 единиц (683,191 млн долларов США).

8 959 единиц транспортных средств (на 266,126 млн долларов США) оснащены как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем, а 1 505 единиц (на сумму 62,214 млн долларов США) - только электродвигателем.

Это означает увеличение первого вида транспортных средств на 22,2%, а второго - на 33,9%.

Импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов увеличился на 26,6% - до 4 003 единиц (68,337 млн долларов США), а моторных транспортных средств специального назначения снизился на 11,6% - до 221 единицы (21,436 млн долларов США).