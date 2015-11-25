​Азербайджан сократил экспорт в Россию на 41%

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в годовом исчислении сократился на 13,6% или 321,5 млн. долларов США и за январь-октябрь 2015 года составил 2 047,2 млн. долларов.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, за указанный период экспорт сократился на 43% и составил 407,2 млн. долларов, импорт - на 0,9% и составил 1 640 млн. долларов. Отрицательное сальдо товарооборота со странами СНГ выросло на 31% и достигло 1 232,9 млн. долларов. Таким образом, за этот период экспорт в страны СНГ составил 4,17% от общего объема экспорта, импорт - 22,04% от общего объема импорта.

Экспорт в Россию в годовом исчислении сократился на 40,7% и составил 322,3 млн. долларов, импорт увеличился на 16,9% - до 1 212,7 млн. долларов. Отрицательное сальдо товарооборота с Россией выросло на 80,2% и составило 890,5 млн. долларов. На долю России приходится 3,3% совокупного объема экспорта и 16,3% совокупного объема импорта.

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Азербайджана в годовом сравнении сократился на 35,21% и за январь-октябрь 2015 года составил 17 205,9 млн. долларов. Импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1,08% и составил 7 440,9 млн. долларов, экспорт сократился на 49,13%, составив 9 765 млн. долларов.

Таким образом, во внешнеторговых операциях сложилось положительное сальдо в размере 2 324 млн. долларов, что в 5 раз больше аналогичного периода прошлого года.