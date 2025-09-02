    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Азербайджан пригласил бразильских инвесторов к активному сотрудничеству

    • 02 сентября, 2025
    • 19:07
    Азербайджан пригласил бразильских инвесторов к активному сотрудничеству

    В рамках визита азербайджанской делегации во главе с первым заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым в Латинскую Америку состоялось 1-е заседание Совместной рабочей группы по торговому и инвестиционному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Бразилии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

    Также в Бразилии азербайджанская делегация провела встречи и мероприятия, в ходе которых были обсуждены вопросы развития сотрудничества.

    Вице-президент Бразилии, министр развития, промышленности, торговли и услуг Жералду Алкмин принял замминистра Эльнура Алиева. В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан придает важное значение укреплению сотрудничества с Бразилией, а также была представлена информация о благоприятной деловой среде Азербайджана, широкой сети промышленных и агропарков, предоставляющих различные льготы и благоприятные условия для инвесторов, бразильские инвесторы были приглашены к активному сотрудничеству.

    Было отмечено, что существуют широкие возможности для увеличения товарооборота с Бразилией. В январе-июле 2025 года товарооборот между двумя странами составил более 230 млн долларов, что в два раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Была предоставлена информация о реформах, проводимых стране.

    Отметим, что сегодня Азербайджан и Бразилия провели первое заседание Рабочей группы по торговле и инвестициям. В протоколе, подписанном по итогам мероприятия, отражены вопросы сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, инноваций, технологий, науки и образования, а также туризма.

