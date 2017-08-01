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    Азербайджан посетит делегация австралийских бизнесменов

    Визит планируется организовать 17-21 октября текущего года© Report.az

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Баку посетит делегация австралийских бизнесменов.

    Как сообщили Report в почетном консульстве Азербайджана в Австралии, визит планируется организовать 17-21 октября текущего года.

    В настоящее время ведется подготовка программы и определения участников визита. В ходе поездки в Азербайджан австралийские бизнесмены получат возможность ознакомиться с экономическими возможностями, преимуществами инвестирования в Азербайджан и промышленными предприятиями страны.

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