Азербайджан посетит делегация австралийских бизнесменов

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Баку посетит делегация австралийских бизнесменов.

Как сообщили Report в почетном консульстве Азербайджана в Австралии, визит планируется организовать 17-21 октября текущего года.

В настоящее время ведется подготовка программы и определения участников визита. В ходе поездки в Азербайджан австралийские бизнесмены получат возможность ознакомиться с экономическими возможностями, преимуществами инвестирования в Азербайджан и промышленными предприятиями страны.