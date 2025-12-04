Азербайджан и Турция обсудили расширение приграничной торговли и инвестиций

Предприниматели Азербайджана и Турции обсудили возможности сотрудничества в сфере приграничной торговли, инвестиций и бизнеса.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (КОБИА), соответствующие обсуждения прошли во время 2-го Азербайджано-турецкого регионального экономического форума, проведенного в Нахчыване с участием официальных лиц и предпринимателей.

Форум был нацелен на развитие деловых связей между двумя странами, особенно между регионами обеих стран, привлечение внимания к существующему потенциалу и возможностям для делового сотрудничества, а также на информирование турецких предпринимателей о бизнес-возможностях и инвестиционном потенциале Нахчыванской Автономной Республики и расширение двусторонних экономико-торговых связей с приграничными регионами Турции.

Отмечено, что взаимные шаги, предпринятые в направлении логистики, приграничной торговли, инвестиций и поддержки малого и среднего бизнеса, способствуют усилению экономической динамики в регионе и открытию новых партнерских возможностей. В частности, возможности, создаваемые Нахчываном с точки зрения регионального сотрудничества, открывают большие перспективы для деловых кругов.

В рамках форума состоялась презентация инвестиционных, торговых и логистических возможностей Нахчывана, проведены встречи "B2B" между предпринимателями двух стран. Также турецкие бизнесмены в рамках визита ознакомились с деятельностью ряда предприятий, функционирующих в Нахчыване.