Азербайджан назвал ключевые направления сотрудничества с Латвией, Эстонией и Финляндией

Азербайджан, Эстония, Латвия и Финляндия подписали практическую дорожную карту, предусматривающую долгосрочное и институциональное сотрудничество между деловыми сообществами этих стран.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Зия Гаджилы на конференции, проходящей в рамках B2B-встреч предпринимателей Азербайджана, Латвии, Эстонии и Финляндии.

По словам З.Гаджилы, мероприятие знаменует новый этап в укреплении экономических связей между Азербайджаном и деловыми кругами Латвии, Эстонии и Финляндии.

"Балтийские и северные страны известны своими инновационными экономиками, устойчивыми промышленными моделями и передовыми цифровыми решениями. Азербайджан же является экономическим центром Южного Кавказа - лидером в сферах энергетики, транспорта, логистики и современного сельского хозяйства, предлагающим новые возможности для сотрудничества", - отметил он.

Генсек ASK подчеркнул, что подписанные соглашения не носят символического характера, а представляют собой практическую дорожную карту для долгосрочного и институционального взаимодействия между деловыми сообществами.

"Мы видим реальный потенциал сотрудничества в таких направлениях, как "зеленая энергетика" и возобновляемые технологии, обмен опытом и знаниями, развитие цифровой экономики и инновационных экосистем, в том числе стартапов. Перспективными являются также сельское хозяйство и пищевая промышленность, где Азербайджан уже добился значительных успехов", - подчеркнул З.Гаджилы.

Он добавил, что еще одно ключевое направление сотрудничества - транспорт и логистика.

"Соединяя наши рынки через Северный и Средний коридоры, мы создаем важнейшие маршруты. Азербайджан уже инвестировал значительные средства в развитие инфраструктуры - автомагистралей, железных дорог, авиасообщения, а также свободной экономической зоны и нового порта в 60 км от Баку. Все это открывает широкие возможности для участия иностранных компаний в логистических проектах", - отметил представитель ASK.

По его словам, B2B-встречи стали первым практическим шагом к реализации меморандума:

"Мы создаем среду, в которой предприниматели знают и доверяют друг другу, ведь самая эффективная форма экономической дипломатии - это взаимодействие "бизнес к бизнесу", - резюмировал З.Гаджилы.