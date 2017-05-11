Азербайджан нарастил импорт автомобилей на 12%

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле этого года в Азербайджан импортировано 1 943 единицы автомобилей различного назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 201 единицу или 11,54% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, вырос на 2 единицы или 8,33% - до 26 единиц, легковых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, и других моторных транспортных средств – на 111 единиц или 7,36% - до 1 620, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов – на 116 единиц или 76,32% - до 268, моторных транспортных средств специального назначения сократился на 28 единиц или вдвое – до 29.