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Азербайджан изучит опыт Турции в сфере регистрации недвижимости

Азербайджан изучит опыт Турции в сфере регистрации недвижимости Азербайджан изучит опыт Турции в рамках совершенствования существующих информационных ресурсов и систем для осуществления государственной регистрации и кадастра недвижимости, а также развития цифрового управления в этой сфере.
Бизнес
25 мая 2023 г. 18:11
Азербайджан изучит опыт Турции в сфере регистрации недвижимости

Азербайджан изучит опыт Турции в рамках совершенствования существующих информационных ресурсов и систем для осуществления государственной регистрации и кадастра недвижимости, а также развития цифрового управления в этой сфере.

Об этом Report сообщили в Госслужбе по вопросам имущества при министерстве экономики.

Сообщается, что с участием сотрудников Государственного реестра и единого кадастра недвижимости при Госслужбе и Главного директората кадастра и регистрации недвижимости министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции прошла онлайн-встреча, в ходе которой были обсуждены функциональность информационных систем, отчетность, управление рисками и информационная безопасность.

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