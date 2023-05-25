Азербайджан изучит опыт Турции в сфере регистрации недвижимости

Азербайджан изучит опыт Турции в рамках совершенствования существующих информационных ресурсов и систем для осуществления государственной регистрации и кадастра недвижимости, а также развития цифрового управления в этой сфере.
Об этом Report сообщили в Госслужбе по вопросам имущества при министерстве экономики.
Сообщается, что с участием сотрудников Государственного реестра и единого кадастра недвижимости при Госслужбе и Главного директората кадастра и регистрации недвижимости министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции прошла онлайн-встреча, в ходе которой были обсуждены функциональность информационных систем, отчетность, управление рисками и информационная безопасность.