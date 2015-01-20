​Азербайджан и Япония готовятся к подписанию соглашения по вложению инвестиций

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Министр экономики и промышленности Азербайджана Шахин Мустафаев принял делегацию во главе с находящимся с визитом в Баку заместителем министра иностранных дел Японии Минору Киучи.

Как сообщили Report в министерстве экономики и промышленности, до сих пор между Японией и Азербайджаном подписано 17 документов о сотрудничестве в различных сферах, продолжается также работа по формированию договорной и правовой базы. В настоящее время в Азербайджане действует 19 компаний с японским капиталом. Японской стороне уже представлен проект межправительственного соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций между двумя странами.

Ш.Мустафаев рассказал о создании в стране металлургического комплекса, который охватит все этапы, начиная от производства железной руды до производства стали, и использования при этом японского опыта.

Между министерством экономики и промышленности и японской компанией "Marubeni Corporation" заключен контракт, согласно которому, компания предоставляет азербайджанской стороне необходимые рекомендации. Кроме того, ведется работа по организации в Азербайджане промышленных парков, в том числе Сумгайытского парка химической промышленности.

На встрече было также отмечено о наличии возможностей для сотрудничества в областях машиностроения, фармакологии, пищевой промышленности, альтернативной энергии, информтехнологий, туризма. Азербайджанская сторона пригласила японские компании к сотрудничеству в данных сферах.

Здесь также обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер, включая двустороннее экономическое сотрудничество.