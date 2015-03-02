​Азербайджан и Великобритания создадут совместную межправительственную комиссию

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Министр экономики и промышленности Шахин Мустафаев встретился с членом Парламента Великобритании, торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану, Казахстану и Туркменистану Чарльзом Хендри.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, перед встречей гости ознакомились с проходящей в Бакинском бизнес-центре выставкой, посвященной социально-экономическим достижениям Азербайджана за последние 10 лет.

Ш.Мустафаев отметил, что Великобритания инвестировала в экономику Азербайджана 20 млрд. долларов США. Он особо подчеркнул значимость Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Великобритании для развития связей между двумя странами. В рамках комиссии будет поощряться расширение связей между госструктурами и представителями частного сектора в различных сферах экономики.

Ч.Хендри, в свою очередь, выразил удовлетворенность визитом в Азербайджан и искренним приемом, отметил значимость взаимных визитов для расширения сотрудничества. Он также подчеркнул значимость Комиссии для расширения связей в различных сферах, в том числе между деловыми кругами, а также для ознакомления с возможностями британских компаний в Азербайджане.

В заключение был подписан меморандум о взаимопонимании "Экономическое и торговое сотрудничество между правительством Азербайджанской Республики и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии". Документ подписали Ш.Мустафаев и Ч.Хендри.