Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Турция обсудили развитие бизнес-сотрудничества

    Бизнес
    • 06 мая, 2026
    • 16:53
    Азербайджан и Турция обсудили развитие бизнес-сотрудничества

    Азербайджан и Турция обсудили расширение экономических и торговых связей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики Азербайджана, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра экономики Самеда Баширли с председателем правления турецкой Торгово-промышленной палаты Испарты (Isparta Ticaret ve Sanayi Odası - ITSO) Метином Челиком.

    На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Турцией и возможностях их расширения.

    Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития бизнес-связей и рассмотрели перспективы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других сферах, представляющих взаимный интерес.

    Они отметили, что подобные встречи вносят важный вклад в углубление экономического партнерства между Азербайджаном и Турцией, увеличение взаимных инвестиций и формирование новых направлений сотрудничества.

    Самед Баширли Метин Челик Министерство экономики Азербайджана Турция
    Фото
    Azərbaycan və Türkiyə biznes əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan and Türkiye discuss expanding business cooperation

    Последние новости

    18:30

    ИБР: Соглашение о финансировании Карабахского оросительного канала планируется подписать в июне

    Бизнес
    18:27

    Третий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет на следующей неделе

    Другие страны
    18:25

    Установлена личность погибшего в результате ножевого ранения в Новханы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:16

    В Турции избран новый председатель Высшей избирательной комиссии

    В регионе
    18:05
    Фото

    В Конституционном суде состоялся круглый стол по случаю годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    17:49

    В Азербайджане утверждены штрафы за попрошайничество и за насилие в отношении детей

    Внутренняя политика
    17:47

    ITA Airways: Авиабилеты могут подорожать на 5-10% из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:46

    Мухаммед Аль-Джасир: ИБР определил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном до 2032 года - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    17:38

    Арагчи: Тегеран надеется на дальнейшую поддержку Пекина в деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей