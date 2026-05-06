Азербайджан и Турция обсудили развитие бизнес-сотрудничества

Азербайджан и Турция обсудили расширение экономических и торговых связей.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики Азербайджана, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра экономики Самеда Баширли с председателем правления турецкой Торгово-промышленной палаты Испарты (Isparta Ticaret ve Sanayi Odası - ITSO) Метином Челиком.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии экономических и торговых отношений между Азербайджаном и Турцией и возможностях их расширения.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития бизнес-связей и рассмотрели перспективы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Они отметили, что подобные встречи вносят важный вклад в углубление экономического партнерства между Азербайджаном и Турцией, увеличение взаимных инвестиций и формирование новых направлений сотрудничества.