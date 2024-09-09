Азербайджан и Татарстан обсудили совместные проекты

Специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев сегодня в ходе встречи с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудил вопросы сотрудничества.

Специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев сегодня в ходе встречи с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудил вопросы сотрудничества.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Республики Татарстан РФ.

“Для нас важно продолжение деловых контактов и дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений”, - сказал Минниханов.

Раис Татарстана также отметил, что во время рабочего визита в Азербайджан был впечатлен темпами развития Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов.

“Стороны обсудили совместные проекты и другие актуальные темы”, - говорится в информации.