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Азербайджан и Татарстан обсудили совместные проекты  

Азербайджан и Татарстан обсудили совместные проекты   Специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев сегодня в ходе встречи с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудил вопросы сотрудничества.
Бизнес
9 сентября 2024 г. 12:09
Азербайджан и Татарстан обсудили совместные проекты  

Специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев сегодня в ходе встречи с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудил вопросы сотрудничества.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Республики Татарстан РФ.

“Для нас важно продолжение деловых контактов и дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений”, - сказал Минниханов.

Раис Татарстана также отметил, что во время рабочего визита в Азербайджан был впечатлен темпами развития Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов.

“Стороны обсудили совместные проекты и другие актуальные темы”, - говорится в информации.

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Версия на английском языке ФотоPresident of Tatarstan praises rapid development of Jabrayil, Gubadli, and Zangilan
Версия на азербайджанском языке ФотоTatarıstan Prezidenti: Azərbaycana səfərim zamanı Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilanın inkişaf tempinə heyran qaldım

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