Азербайджан и Татарстан обсудили совместные проекты  

Специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев сегодня в ходе встречи с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудил вопросы сотрудничества.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Республики Татарстан РФ.
“Для нас важно продолжение деловых контактов и дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений”, - сказал Минниханов.
Раис Татарстана также отметил, что во время рабочего визита в Азербайджан был впечатлен темпами развития Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов.
“Стороны обсудили совместные проекты и другие актуальные темы”, - говорится в информации.