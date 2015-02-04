Азербайджан и Россия расширяют сотрудничество в таможенной сфере

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня планируется подписание ряда документов по сотрудничеству между Азербайджаном и Россией в таможенной сфере.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

"Существует ряд подлежащих обсуждению вопросов, основные из которых сегодня не будут утверждены. Однако вопросы рассмотрены и обговорены. Планируем подписать документ, упрощающий экспорт между двумя странами. В настоящее время документ проходит внутригосударственные процедуры. Он коснется всех товаров, за исключением скоропортящихся и не скоропортящихся продуктов и акцизной продукции", - заявил А.Алиев.

Председатель ГТК сказал, что в то же время планируется подписание двух документов: "Один из них связан с обменом статистической информации, а другой с планом совместной деятельности на 2015-2016 гг. В плане мероприятий предусматриваются меры по борьбе с контрабандой, обмен опытом между Управлением экспертизы и Центральной таможенной лабораторией России и пр.".

Отметим, что в Азербайджане с деловым визитом находится председатель Федеральной таможенной службы РФ Андрей Белянинов.