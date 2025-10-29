Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджан и ОЭСР рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере инвестиций и транспорта

    Бизнес
    • 29 октября, 2025
    • 16:56
    Азербайджан и ОЭСР рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере инвестиций и транспорта

    Рассмотрены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сфере инвестиций, финансов, торговли, предпринимательства, транспорта и других областях.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

    Обсуждения состоялись на встрече Джаббарова с руководителем Евразийского управления Директората глобальных связей и сотрудничества ОЭСР Вильямом Томпсоном.

    "Проведены обсуждения о возможностях усиления роли Азербайджана в Программе конкурентоспособности Евразии и Евразийской неделе ОЭСР, которая пройдет в 2026 году. Укрепление связей между странами Евразии и ОЭСР имеет важное значение с точки зрения экономического и социального развития региона", - написал министр.

    Azərbaycan və OECD investisiya və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdən keçirib
    Azerbaijan, OECD review prospects for cooperation in several areas

