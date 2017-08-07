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    Арабская зона свободной торговли откроет офис в Баку

    Айманская зона свободной торговли откроет аналогичные офисы в Китае, Швейцарии, Канаде и Гонконге

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Айманская зона свободной торговли (AATZ) (ОАЭ) в этом году откроет глобальный офис в Азербайджане. 

    Как сообщает Report со ссылкой на арабские СМИ, это отмечено в глобальной инвесторской стратегии AATZ на 2017 год.

    AATZ определил еще 4 важных рынка, где откроет основные офисы в этом году.

    Наряду с Азербайджаном, это рынки Китая, Швейцарии, Канады и Гонконга. AATZ в мае этого года открыл новый офис на Кипре, а в ноябре прошлого года в Москве.

    Отметим, что в настоящее время AATZ имеет более 22 000 предприятий в различных уголках мира.

    Напомним, что Айманская зона свободной торговли находится в эмирате Айман ОАЭ. Заложенная в 1988 году зона свободной торговли способствовала большому развитию промышленности. Расположенная у входа в Персидский залив зона обслуживает восточные и западные рынки. Через Айманский порт проходят свыше 1 тыс. кораблей в год.

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