Али Ахмедов: Азербайджан - одна из стран, которая сделала серьезные шаги в направлении глобального проекта ООН

"Правительство Азербайджана высоко ценит трансформацию ООН в связи с Целями устойчивого развития (ЦУР) и признает ее значение для настоящего и будущего человечества".

"Правительство Азербайджана высоко ценит трансформацию ООН в связи с Целями устойчивого развития (ЦУР) и признает ее значение для настоящего и будущего человечества".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Али Ахмедов во время второго диалога ЦУР в Баку на тему "На пути к 2030 году: социально-экономическая инклюзивность в Азербайджане".

Он отметил, что Азербайджан внес свой вклад в эту концепцию, реализуемую с 2015 года:

"Азербайджан на сегодняшний день представил три добровольных национальных отчета в этом направлении. Следующий отчет планируется представить в 2024 году. В мире не так много стран, которые предоставляют три добровольных национальных отчета. Но наш подход заключается не только в этом. Самый правильный подход заключается в том, что в соответствии с глобальным проектом ООН Азербайджан выбрал путь адаптации к своей национальной стратегии развития. Национальная стратегия развития Азербайджана до 2030 года адаптирована к требованиям, предъявляемым глобальным проектом ООН. После этого будем предпринимать шаги по углублению интеграции".

По словам А.Ахмедова, с момента принятия этого проекта ООН прошло почти 8 лет, но за это время не было достигнуто каких-либо достижений, которые могли бы дать повод похвастаться намеченными целями: "Возможно, для этого есть разные объективные причины. Это касается пандемий, войн и др. Все это оказало серьезное влияние на реализацию глобального проекта. Азербайджан был одной из стран, которые за эти годы сделали серьезные шаги в направлении глобального проекта ООН.

Азербайджан освободил оккупированные земли и тем самым внес свой вклад в проект ООН по изменению статуса миллионов беженцев. Но инфраструктура на этих наших землях полностью разрушена. Это также одна из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается наша страна".