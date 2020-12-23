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Airbus вновь может стать крупнейшим в мире производителем самолетов

Airbus вновь может стать крупнейшим в мире производителем самолетов Сокращение поставок Boeing связано с приостановкой выпуска 737 MAХ
Бизнес
23 декабря 2020 г. 10:28

Несмотря на значительное падение поставок в условиях пандемии коронавируса, Airbus обойдет Boeing и второй год подряд станет крупнейшим производителем самолетов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по итогам года Airbus поставит 550–560 самолетов. Это на 35% меньше, чем в 2019 году. С января по ноябрь 2020 года компания поставила 477 самолетов. За этот же период Boeing выпустил 118 самолетов.

Сокращение поставок Boeing связано с приостановкой выпуска 737 MAХ. Производство этой модели было заморожено, а полеты на них запрещены после серии авиакатастроф с участием этих самолетов. 18 ноября 2020 года авиационный регулятор США разрешил вернуть в эксплуатацию 737 MAX, в декабре Boeing возобновил поставки 737 MAX авиакомпаниям.

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