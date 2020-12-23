Airbus вновь может стать крупнейшим в мире производителем самолетов

Несмотря на значительное падение поставок в условиях пандемии коронавируса, Airbus обойдет Boeing и второй год подряд станет крупнейшим производителем самолетов.
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Сокращение поставок Boeing связано с приостановкой выпуска 737 MAХ. Производство этой модели было заморожено, а полеты на них запрещены после серии авиакатастроф с участием этих самолетов. 18 ноября 2020 года авиационный регулятор США разрешил вернуть в эксплуатацию 737 MAX, в декабре Boeing возобновил поставки 737 MAX авиакомпаниям.