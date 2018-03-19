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    Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале

    Военнослужащим вручили праздничные подарки и пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к местам службы

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В связи с праздником Новруз руководящий состав министерства обороны 19-го марта посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

    Как сообщили Report в пресс-службе минобороны, руководство министерства почтило память и возложило цветы к воздвигнутому на территории военно-медицинского учреждения памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

    Встретившись с личным составом, проходящим лечение в госпитале, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поинтересовался состоянием здоровья военнослужащих. Министр вручил военнослужащим праздничные подарки и пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения к местам службы.

    Встретившись с коллективом госпиталя, министр обороны поздравил их с праздником, пожелал успехов и дал соответствующие указания.

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