Закир Гасанов принял посла Японии в Азербайджане

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, З.Гасанов сказал, что захватническая политика Армении продолжается по сей день, что тормозит переговорный процесс и отрицательно сказывается на мирном урегулировании конфликта.
На встрече также состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам на пути расширения связей в различных областях.
İlkin PirəliАвтор новости
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