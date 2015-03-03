Закир Гасанов принял посла Японии в Азербайджане

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, З.Гасанов сказал, что захватническая политика Армении продолжается по сей день, что тормозит переговорный процесс и отрицательно сказывается на мирном урегулировании конфликта.

На встрече также состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам на пути расширения связей в различных областях.