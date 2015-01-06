ВМС Азербайджана и Казахстана проведут учения с Каспийской флотилией РФ

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Моряки Каспийской флотилии РФ в 2015 году примут участие в первом трёхстороннем международном военно-морском учении ВМС прикаспийских государств с участием Азербайджана и Казахстана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник пресс-службы Южного военного округа РФ полковник Игорь Горбуль.

Трёхстороннее совместное учение военно-морских сил прикаспийских государств состоится впервые и будет проведено в июне-июле 2015 года в средней части Каспийского моря.

"В 2015 году отряды кораблей Каспийской флотилии, в ходе плановых мероприятий международного военного сотрудничества между прикаспийскими государствами, примут участие в совместном международном учении с военно-морскими силами республик Казахстан и Азербайджан", - сообщил Игорь Горбуль.

В ходе совместных действий отряды кораблей ВМС трех стран отработают задачи по защите морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, в том числе элементы совместного плавания и маневрирования, одиночных и совместных боевых упражнений с артиллерийской стрельбой по морским, воздушным и береговым целям.