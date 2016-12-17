В Вооруженных силах пройдет "День открытых дверей"

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ 30 декабря в 11:00 по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года во всех воинских частях Азербайджана пройдет "День открытых дверей" для родителей и близких военнослужащих..

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в этот день посетители получат возможность ознакомиться с созданными в военных частях условиями, а также побывать в служебных и административных зданиях, общежитии и столовой для солдат. Гостям будут продемонстрированы различная боевая техника и вооружение.

В "День открытых дверей" планируется организация встреч командования военных частей с родителями, проведение концертных программ и других культурно-массовых мероприятий.